Lojas do SuperShopping Osasco vendem ovos de Páscoa por delivery durante quarentena

Lojas do SuperShopping Osasco oferecem o serviço delivery para ninguém ficar sem ovo de Páscoa durante a quarentena.

Os diferentes sabores de Nha Benta e os ovos de chocolate Língua de Gato são os queridinhos da Kopenhagen. Para garantir o seu preferido, basta ligar no telefone (11) 3654-0796, das 10h às 18h.

Os trufados Dreams e as famosas trufas da Cacau Show são algumas das opções que estão disponíveis para entrega. Além disso, a marca traz uma seção dedicada para as crianças com ovos que vem com speaker, fone de ouvido ou bola de futebol. Os pedidos são feitos pelo telefone (11) 2508-9231 das 11h às 19h.