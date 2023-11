Uma aposta feita em Jandira acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 3,8 milhões no sorteio do concurso 2944, realizado na noite de sexta-feira (3), em São Paulo.

A aposta simples foi feita na lotérica Dantas & Dantas, localizada no Núcleo Micro Industrial. As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 24.

Outras 14 apostas fizeram 14 acertos e levaram R$ 1.634,99 cada.

