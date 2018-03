Lu Alckmin participa da formatura do curso de padaria artesanal do Espaço Mãos do Futuro de Osasco

Lu Alckmin participa da formatura do curso de padaria artesanal do Espaço...

A Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou a cerimônia de formatura e entrega de certificados da 1ª turma do Curso de Padaria Artesanal do Polo Regional do Fundo Social, que funciona no Espaço Mãos do Futuro. O evento contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins.

Aline Lins disse estar muito orgulhosa do trabalho realizado pela equipe do Fundo Social. “Estou muito satisfeita com o resultando que obtivemos com a primeira turma de padaria artesanal. Agradeço aos esforços da equipe que empenhou-se pelo sucesso do projeto”.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), enalteceu a ajuda que recebe do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin: “Se eu fosse falar de toda a ajuda que recebemos do governador nas nossas ações, demoraria três horas, pois, a ajuda e parceria são imensas. Só tenho a agradecer pelos investimentos em nossa cidade”.

Lu Alckmin falou sobre o projeto Padaria Artesanal do Polo Regional. “A ideia surgiu em 2001, quando pensei numa forma de ajudar as pessoas desempregadas. Não basta dar dinheiro. É preciso dar recurso, no caso a capacitação. Ao ter uma formação, a pessoa ganha seu próprio dinheiro. Nesse tempo todo já formamos mais 98 mil pessoas”, disse.

Espaço Mãos do Futuro

O Espaço Mãos do Futuro foi inaugurado em fevereiro e os cursos tiveram início no dia 27/2. Com duração de quatro dias e duas horas de carga horária de curso por dia, os alunos do curso de Padaria Artesanal aprenderam a fazer pão de mel, sonho, bem casado, panettone, colomba pascal, tortas, quibes, pães e cookies.

As inscrições para os cursos devem ser feitas pessoalmente na sede do Fundo Social de Solidariedade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações no telefone: (11) 3652-9400.