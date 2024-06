Luan Santana é levado a hospital de Alphaville após mal-estar

O cantor Luan Santana enfrentou problemas de saúde na noite do último sábado (1º) e foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein, em Alphaville. O mal estar o levou a cancelar sua apresentação em Divinópolis, Minas Gerais. Inicialmente, o evento divulgou que o artista havia sofrido um mal súbito, mas sua assessoria esclareceu posteriormente que se tratou de um mal-estar.

publicidade

De acordo com o comunicado oficial, Luan Santana foi prontamente atendido no Hospital Albert Einstein e após receber os cuidados médicos necessários, o cantor foi liberado e agora se encontra em repouso absoluto em sua residência, também situada em Alphaville.

A assessoria de Luan Santana revelou que o artista já havia passado por problemas de saúde na semana anterior. Na terça-feira (28), após sentir-se indisposto e febril, ele foi submetido a uma consulta médica no Hospital Albert Einstein Alphaville, sob os cuidados do Dr. Caio Godoy Rodrigues. Na ocasião, o médico orientou o cantor a suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total.

publicidade

No entanto, Luan Santana insistiu em cumprir sua agenda de shows, apresentando-se em Lages, Santa Catarina, na quarta-feira (29), e em Votorantim, São Paulo, na quinta-feira (30). Porém, ao pousar no aeroporto de Divinópolis no sábado (1º), o artista voltou a sentir-se mal, o que resultou no cancelamento do show previsto para aquela noite.

A assessoria de comunicação de Luan Santana reforçou que o cantor está seguindo as recomendações médicas e permanecerá em repouso absoluto em sua residência em Alphaville para uma recuperação completa.