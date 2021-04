Lucas acha difícil namoro com Gil após BBB 21: “Ele é da cachorrada”

Lucas Penteado e Gil protagonizaram o primeiro beijo gay da história do Big Brother Brasil, mas logo depois Lucas deixou o programa e a possibilidade de um possível relacionamento entre os dois ficou em aberto. Perto do final, o ex-brother diz que acha difícil rolar um romance pós-BBB com Gil. “Ele é da cachorrada”.

“A gente teve uma paixão um pelo outro no sentido de compreender o quanto o jovem brasileiro é guerreiro. Ele comentou que morou na rua, assim como eu. As pessoas estão confundindo a paixão por causa do beijo. Se ele sair e rolar algo, rolou, mas imagino que não”, avaliou Penteado, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

“Ele é da cachorrada, e eu já fui. No momento estou mais tranquilo. Não sei se haveria um relacionamento”, emendou Lucas.

O ex-BBB deixou o programa na manhã seguinte ao beijo em Gil após outros participantes, como Lumena, Karol Conká e Nego Di, questionarem sua bissexualidade.