Luccas Neto se apresentará no Clube dos Sargentos de Osasco

O youtuber Luccas Neto, dono do canal que recebe seu nome, fará, pela primeira vez em Osasco, o show Netoland, no Clube dos Sargentos. O espetáculo acontecerá no dia 9 de junho, às 17h.

A apresentação é produzida pela Route Produções e Eventos, e os ingressos estão sendo vendidos pelo site Ingressos Online.

O valor dos ingressos varia de acordo com o espaço: Arquibancada R$ 60,00; Setor Ouro R$ 80,00; e Setor Diamante R$ 120,00.

Serviço:

Show Netoland – Luccas Neto

Local: Avenida: Luiz Rink, 187 – Vila Airosa, Osasco – SP, CEP: 06290-150/Clube dos Sargentos.

Site: https://www.ingressosonline.com.br/evento/34/Netoland_com_Luccas_Neto

Data: 9 de junho

Horário: 17h00