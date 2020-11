Luciana Gimenez processa ex-maquiador que ameaça revelar “podres” dela

A apresentadora Luciana Gimenez acionou a Justiça para processar o seu ex-maquiador particular, Sérgio Di Vicentin. Após ter sido demitido, em junho deste ano, o profissional afirmou, em entrevista ao colunista Leo Dias, que não teria recebido seus direitos trabalhistas e que sabe de casos que fariam Luciana deixar o país.

De acordo com o site “Metrópoles”, a assessoria da apresentadora da Rede TV! afirma que sua cliente sofreu danos morais. Em relação ao que foi dito pelo profissional sobre Luciana Gimenez não ter pago os direitos trabalhistas ao desligar Sérgio, os advogados teriam afirmado que não é verdade. O processo corre em segredo de Justiça.

“Trabalhar por 20 anos e receber R$ 30 mil? Isso é uma piada! Ela já deu entrevistas dizendo que eu sabia mais dela do que a própria mãe. Olha, Leo, se eu falar o que eu ouvi naquele apartamento [onde a apresentadora viveu com Marcelo de Carvalho, dono da emissora], ela e Marcelo vão ter que sair do Brasil”, disse Vicentin, ao Leo Dias, em junho, quando foi desligado e recebeu R$ 30 mil de indenização pelo encerramento do contrato com a apresentadora.

Luciana Ginemez pede uma indenização de R$ 10 mil. Além disso, pede tutela de urgência para que o maquiador fique proibido de divulgar imagens ou situações sobre a vida a apresentadora. Com isso, caso ele fale qualquer coisa, terá de pagar multa de R$ 20 mil por cada calúnia futura.

A apresentadora não se manifestou publicamente sobre o assunto. Sérgio Di Vicentin afirmou ao Metrópoles que ainda não havia sido notificado sobre o processo.

