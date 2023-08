Luciano Szafir participará de evento em Osasco sobre ostomizados

A Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência de Osasco realiza no dia 9 de agosto, das 8h às 13h, o primeiro simpósio sobre pessoas ostomizadas. O evento é gratuito e contará com a participação do ator e apresentador Luciano Szafir.

Na ocasião, Szafir vai compartilhar como foi sua experiência quando passou a usar a bolsa de colostomia depois de ter uma alça do intestino perfurada, durante o tratamento de uma embolia pulmonar provocada por uma reinfecção de covid-19.

Os ostomizados (pessoas que vivem com uma ostomia, abertura cirúrgica na parede abdominal que permite a eliminação de fezes ou urina por meio de uma bolsa coletora) podem enfrentar dificuldades físicas, emocionais, sociais e econômicas, e precisam de apoio especializado e multidisciplinar.

Portanto, o simpósio será uma oportunidade para o público em geral, profissionais de saúde, gestores públicos, associações, ostomizados e familiares para trocar experiências, informações e conhecimentos sobre o tema.

O evento será realizado na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal, na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300, Vila Campesina – Osasco.

Serviço

1º Simpósio sobre os Ostomizados de Osasco e Região

Quando: 9/8, das 8h às 13h

Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (anexa ao Paço Municipal)

Endereço: Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Campesina

Gratuito