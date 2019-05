Lucyana Villar faz show em prol da Campanha do Agasalho de Osasco

A cantora sertaneja Lucyana Villar se apresenta na próxima quarta-feira (5), às 20h, no Teatro Municipal “Glória Giglio”, em prol da Campanha do Agasalho 2019 em Osasco.

Para assistir a apresentação, é preciso doar um cobertor novo, que será trocado pelo ingresso no Fundo Social de Solidariedade, que fica na Av. Bussocaba, 300, no centro de Osasco. A troca também poderá ser realizada no Teatro Glória Giglio no dia do evento.

Lucyana Villar teve seu primeiro álbum produzido, em 2015, pela dupla Victor e Léo, que também participam de algumas canções. Entre as faixas mais tocadas do projeto estão “Solteirei” e “Além do Céu”, com participação da dupla Jads & Jadson.

Campanha do Agasalho 2019

Com o tema “O inverno é frio, mas seu coração não precisa ser”, a Campanha do Agasalho deste ano tem como meta a arrecadação de 80 mil peças, entre agasalhos e cobertores, que serão doados a famílias carentes do município.

Mais informações sobre a Campanha do Agasalho e como colaborar pelo telefone (11) 3652-9400.