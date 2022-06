Luis Miranda, deputado da denúncia da Covaxin, é o novo morador de Osasco

O deputado federal Luis Miranda (Republicanos), autor da denúncia de um esquema de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo a compra da vacina Covaxin há cerca de um ano, é o mais novo morador de Osasco.

Ele é mais um político “forasteiro”, isto é, candidato com reduto eleitoral de fora e que mudou domicílio para o estado de São Paulo, com vistas aos mais de 33 milhões de eleitores do maior colégio eleitoral do país. Sergio Moro também tentou mudar o domicílio eleitoral para São Paulo, mas foi impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Miranda foi um dos participantes na inauguração da Fábrica de Cultura 4.0 na última quarta-feira (15) e fez até discurso elogiando o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), pela iniciativa, destacando a dupla como ”grandes gestores”.

Em março, na ocasião da sua migração partidária (saiu do DEM), Miranda já havia anunciado que estudava trocar de estado. Segundo publicação do jornal Metrópoles, ao parlamentar afirmou que, pensando na reeleição para 2022, ele avaliava que em São Paulo havia maior chance de se eleger para federal, já que há 70 vagas. Enquanto isso, o Distrito Federal, seu estado de origem, possui apenas 8 cadeiras na Câmara dos Deputados.