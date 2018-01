Luiz Marinho inaugura em Osasco comitê em defesa da candidatura de Lula

O presidente estadual do PT em São Paulo e virtual candidato ao governo do Estado, Luiz Marinho, esteve na noite desta quarta-feira, 17, em Osasco para a inauguração do comitê “Em Defesa da Democracia e pelo Direito de Lula Ser Candidato”.

O evento – realizado pelo diretório da sigla na cidade em parceria com a Macro Osasco – contou com a participação de mais de 100 pessoas, muitas delas lideranças da região.

Estavam presentes o deputado estadual Marcos Martins, o presidente da Macro, Valdir Roque, o presidente do diretório osasquense da sigla, Aguimarães Caldas, a ex-vereadora Mazé Favarão , além de sindicalistas, representantes de movimentos sociais e presidentes de partidos de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Taboão da Serra.

Segundo Marinho, a instalação do Comitê é uma luta pelo direito constitucional do povo brasileiro de exercer o voto. “Não querem tirar só o direito de o Lula ser candidato, mas querem tirar o direito do povo brasileiro de votar”, destacou. Para o petista, não podem pairar dúvidas sobre a candidatura do ex-presidente. “A situação é muito clara: para condenar é necessário prova material. O Lula será candidato a presidente da República mesmo que eventualmente seja condenado. Isso é fundamental para que as pessoas não percam a esperança”, defendeu.

Já Valdir Roque lembrou que dois ônibus partirão de Osasco no dia 24 deste mês rumo a Curitiba para apoiar Lula em seu julgamento. “Até o dia 24 vamos distribuir jornais, vamos fazer manifestações nas estações de trem e no dia 24 faremos uma vigília. [Lula] Condenado ou absolvido estaremos em Porto Alegre. A esquerda tem que estar unida para defender a democracia”, explicou.

A próxima inauguração do Comitê está marcada para acontecer no domingo, 21, a partir das 15 horas no Condomínio Violetas, localizado na Rua Paraguai, 382, Vila Helena, Carapicuíba.