Luizomar de Moura, técnico do Osasco Vôlei, vai para mais uma Olimpíada com a seleção do Quênia

Em uma conquista histórica, a seleção feminina de vôlei do Quênia garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe africana se classificou pelo critério de universalidade, que determina que todos os continentes devem ter pelo menos um representante nos Jogos. Como a seleção queniana é a melhor ranqueada entre as nações africanas, carimbou sua presença na grande competição.

O time africano é treinado desde 2021 por Luizomar de Moura, técnico brasileiro do Osasco Vôlei. Ele viverá a emoção de comandar a seleção queniana pela segunda vez em uma edição olímpica, após sua primeira experiência em Tóquio.

“Elas acreditaram em um brasileiro que ama o vôlei tanto quanto seu país e que aprendeu a amar também os quenianos. Tenho muito orgulho de ajudar a construir essa história”, afirmou o treinador.

Graças a esse intercâmbio iniciado em 2021, as atletas quenianas já tiveram a oportunidade de treinar no Ginásio José Liberatti, a casa do Osasco, por uma temporada de três meses em 2022. O intercâmbio visa o desenvolvimento do vôlei entre os africanos e é patrocinado pelo programa piloto da FIVB Volleyball Empowerment, da Federação Internacional de Vôlei.

Com a classificação garantida, a seleção queniana, liderada pelo técnico brasileiro Luizomar de Moura, segue sua jornada rumo a Paris 2024, determinada a deixar sua marca nos Jogos Olímpicos e inspirar futuras gerações de atletas no continente africano.