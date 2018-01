Lula chama candidatos da esquerda para pacto

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo aconselhado pela cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) a chamar os quatro principais esquerdistas pré-candidatos à presidência para um pacto. Entre os nomes estão Ciro Gomes (PDT), Manoela D’Ávila (PCdoB), Guilherme Boulos (PSOl) e, ao que tudo indica, Aldo Ribeiro pelo PSB.

A articulação prevê que esses quatro influenciadores públicos continuem prestando solidariedade e ajudando a fazer barulho em torno da mobilização pró-Lula nas ruas. A ideia é cada um manter a própria candidatura com compromisso de apoio mútuo em caso de segundo turno e união em torno de um programa mínimo de governo.

Caso não exista a possibilidade de Lula se candidatar à presidência, o compromisso do ex-presidente seria com o apoio a um destes quatro nomes que estiver mais bem situado nas pesquisas – Ciro é um dos principais –, indicando um político petista para vice.

A possibilidade do pacto é muito grande, uma vez que algumas vertentes esquerdistas como o Partido Socialista Brasileiro (PSB) deu uma nota de apoio a Lula um dia antes do julgamento no TRF4. Da mesma forma Ciro Gomes declarou considerar que não havia provas contra Lula.