Lula e Haddad venceram na região. Veja como cada cidade votou para presidente e governador

Os candidados do PT foram os mais votados nas cidades da região. Lula (PT) ganhou em quase todos os municípios fazendo um total de 597.894 na soma das cidades da região, frente a 522.233 do candidato do PL.

A exceção ficou para Santana de Parnaíba, onde Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado.

Já para governador, Haddad (PT) também venceu na maioria, exceto em Barueri, onde Tarcísio de Freitas (REP) se saiu melhor nas urnas, e em Santana de Parnaíba, onde Elvis Cezar (PDT) venceu.

Haddad somou 443.990 votos na região. Tarcísio alcançou somente 247.615 votos.

Veja o que mostraram as urnas em cada cidade

Para Presidente Lula Bolsonaro Osasco 201.683 181.873 Barueri 94.634 93.212 Carapicuíba 110.774 85.103 Itapevi 65.327 44.409 Jandira 28.770 25.078 Cotia 65.283 57.580 Santana de Parnaíba 31.423 34.978

Para Governador Haddad Tarcísio Osasco 158.797 139.041 Barueri 66.520 69.837 Carapicuíba 85.026 60.782 Itapevi 45.326 29.855 Jandira 21.721 18.197 Cotia 50.338 46.072 Santana de Parnaíba 16.262 (Elvis 28.687) 22.733

*Apuração site TSE