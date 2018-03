Luma entra com ação de R$ 380 milhões contra Eike Batista

A atriz Luma de Oliveira entrou com uma ação na Justiça contra seu ex-marido, Eike Batista, para receber um valor de R$ 380 milhões referente ao divórcio, que aconteceu em 2004.

De acordo com a revista Veja, Luma teria descoberto que Eike não declarou todas as suas posses durante as negociações no processo de separação, evitando que ela recebesse toda sua parte.

A atriz e o empresário foram casados em 1991 e se separam 13 anos depois, em um acordo de bens que teriam rendidos R$32 milhões para Luma. A atriz soube que a partilha ficou incompleta em meados de 2008, quando recebeu uma intimação do Ministério da Fazenada e, de lá para cá, vem tentado fazer acordos com Eike. Como as tentativas de receber o valor não aconteceram, Luma entrou com a ação.