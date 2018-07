Luxemburgo e Felipão entre os mais cotados para assumir o Palmeiras

Em baixa nos últimos anos, o técnico Vanderlei Luxemburgo é o nome mais cotado no momento para assumir o comando do Palmeiras após a saída de Roger Machado, segundo o jornalista Paulo Vinicius Coelho, do canal Fox Sports. Outro nome bem cotado nos bastidores do Verdão é o de Felipão.

Abel Braga era o nome preferido da diretoria alviverde e inclusive chegou a ser procurado, mas teria afirmado que não pretende assumir nenhum clube no momento.

Outros nomes cotados para comandar o Alviverde são Dorival Júnior, Zé Ricardo e até Jair Ventura, recém-demitido do Santos.