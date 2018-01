Luz do escritório acesa de madrugada chama a atenção e ladrão é preso no Santo Antônio

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou na madrugada de 5 de janeiro, por volta das 02h45, a prisão de um indivíduo por furto qualificado, na avenida João de Andrade, Jardim Santo Antônio, Osasco.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe avistou a luz interna de um escritório de advocacia ligada e perceberam a presença de um indivíduo em seu interior em atitudes suspeitas. Eles entraram em contato com a proprietária do estabelecimento comercial e ela autorizou a entrada da guarnição de policiais.

Após iniciarem a averiguação no interior do estabelecimento, obtiveram êxito em abordar um indivíduo furtando alguns equipamentos eletrônicos (telefones e computadores) e colocando-os dentro de um saco plástico preto.

Ao ser indagado, ele confessou que iria furtar os objetos e que entrou no local utilizando uma ferramenta do tipo chave de fenda e arrombou as portas do estabelecimento.