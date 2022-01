MadeiraMadeira inaugura loja no Parque Shopping Barueri

O Parque Shopping Barueri recebe a primeira unidade da MadeiraMadeira da região. A loja funcionará de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

No espaço, os consumidores terão uma experiência com parte do catálogo da MadeiraMadeira, que está espalhado por diversos ambientes decorados.

Os clientes ainda poderão contar com a ajuda dos consultores da marca, que estão preparados para auxiliar na combinação de produtos e escolha dos melhores itens, assim, quem se interessar por um móvel, pode fazer a compra online na própria loja e receber em casa.

“Com as lojas físicas, a MadeiraMadeira dá mais um passo rumo ao desejo de atender o consumidor em todos os canais possíveis e tornar-se o parceiro mais confiável para produtos e serviços para a casa”, destaca Ana Gabardo, diretora comercial da marca.

Além da nova loja no Parque Shopping Barueri, já foram 106 unidades inauguradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Sobre MadeiraMadeira

Criada em 2009, a MadeiraMadeira é a maior loja online especializada em produtos para casa do Brasil, com mais de 7 milhões de clientes atendidos. Um modelo híbrido entre e-commerce, marketplace e lojas físicas que possui mais de 2 milhões de produtos.

Com base em tecnologia, a empresa possui mais de 30 softwares desenvolvidos internamente para atender a operacionalização do e-commerce, com soluções práticas para a experiência do cliente. A MadeiraMadeira é sediada em Curitiba, mas possui mais de 2,3 mil colaboradores espalhados pelo país.