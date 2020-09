Madero inaugura 200° restaurante com investimento de R$ 5 milhões em Alphaville

Em comemoração aos seus 15 anos, o Grupo Madero acaba de inaugurar o 200° restaurante da rede, em Alphaville, Barueri. A unidade de 600 metros quadrados recebeu um investimento de R$ 5 milhões e conta com as receitas tradicionais do chef Junior Durski.

Para celebrar a conquista, no dia 25 de setembro, todos os sete mil colaboradores do Grupo vestirão uma camiseta especial nos restaurantes, na cozinha central do Madero, na fazenda e no escritório central da rede, que fica em Curitiba.

“A unidade de número 200 é uma conquista, que divido com todos os colaboradores, que ajudaram a construir a história do Grupo Madero, com dedicação e busca incansável pela qualidade, que é nossa marca registrada”, comemora o empresário Junior Durski.

A comemoração se estenderá ainda para uma ação social do Grupo, que vai destinar o faturamento do dia 16 de setembro da nova unidade para a Associação para a Proteção das Crianças e Adolescentes (CEPAC), voltada ao atendimento de crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, em Barueri.

“A escolha do CEPAC pelo Grupo Madero, para participar deste ato beneficente, nos enche de orgulho e alegria, pois vem somar esforços na causa de crianças e adolescentes, que é a missão da nossa associação”, comemora Carlos José Meismith, presidente da entidade.

Desde a abertura de seu primeiro restaurante em 2005, o Grupo Madero passou a marcar presença em 70 cidades do país, incluindo o Restaurante Durski, o Madero, nos modelos Steak House e Container, e o Jeronimo, nos formatos de Burger, Track, Drive Thru e Ice.

Em setembro do ano passado, Junior Durski conquistou a abertura de seu centésimo restaurante, no Rio de Janeiro. Desde então, dobrou o número de unidades e neste ano, mesmo com a pandemia de covid-19, a rede inaugurou 45 novas unidades. Em Barueri, o restaurante de número 200 é o segundo inaugurado neste ano. Em agosto, Durski abriu as portas de uma unidade do Jeronimo Track, também em Alphaville.