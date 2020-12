Madero inaugura no domingo (13) complexo gastronômico de R$ 40 milhões na Castello

Será inaugurado no domingo (13) o complexo gastronômico do Grupo Madero no qual foram investidos R$ 40 milhões no Km 44 da rodovia Castello Branco, próximo a Araçariguama.

O local, denominado Ecoparada Madero, tem 5 mil metros quadrados, o maior conglomerado de restaurantes da Castello. Reúne os seguintes estabelecimentos da marca: Madero Burger, Madero Chicken, Madero Grill & Salad, Madero Café, Jeronimo Burger, Jeronimo Ice e Empório Madero.

É a estreia do grupo, do empresário e chef Junior Durski, no segmento de complexos gastronômicos em estradas.

Além dos restaurantes, local terá posto de combustível, bicicletário, caixas eletrônicos 24h, Espaço Kids, Banheiro Família e Espaço Pet.

Mais de 300 empregos foram gerados, com contratação de profissionais de diversas partes do Brasil. “A Ecoparada Madero é o grande projeto da minha vida, de todo time e do Grupo Madero. Acredito que será um divisor de águas para rodovias, não do Brasil, mas do mundo. O projeto é inovador, vamos mudar o conceito de uma simples parada no posto de gasolina para se alimentar”, afirma Junior Durski.

“O empreendimento foi pensado nos mínimos detalhes, para encantar o público e vai muito além de um complexo gastronômico! É um convite para embarcar numa experiência ímpar com todos os sabores do grupo, muito conforto para a família, lazer e entretenimento com modernidade e sustentabilidade”, completa o chef e empresário.

Ecoparada Madero

Endereço: KM 44 | Rodovia Castello Branco – Araçariguama (SP). Funcionamento: 24 horas por dia, todos os dias da semana.