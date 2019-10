Mãe de Oxum é homenageada na Câmara de Osasco

Na quinta-feira (24), a Câmara Municipal de Osasco conferiu a Medalha Raposo Tavares e o Diploma Cidade de Osasco para Aparecida Inair da Cruz, mais conhecida na cidade como Mãe de Oxum.

O projeto de decreto legislativo 35/2019, elaborado para homenagear a Mãe de Oxum, é de autoria do vereador Pelé da Cândida (PSC). Na secretaria dos trabalhos, estava o vereador Toniolo (PCdoB). Outro parlamentar presente foi o vereador Batista Comunidade (Avante).

A homenagem acontece por conta do trabalho social desenvolvido pela religiosa no Bairro da Padroeira, onde ela reside há cinco décadas. Desde 1972, ela organiza a Festa de Cosme e Damião na comunidade, além de outros trabalhos sociais.

Durante a homenagem, o vereador Pelé da Cândida ressaltou a generosidade de dona Inair com todos que buscavam ajuda na Casa de Umbanda liderada pela Mãe de Oxum: “Dona Inair jamais negou ajuda a quem bateu na porta dela”.

Já Diego Souza, neto da homenageada, relembrou a trajetória de dona Inair tanto na Casa de Umbanda quanto na organização da Festa de Cosme e Damião no bairro Padroeira. “A história do trabalho dela se confunde com a história de nossa família”.

Dona Inair agradeceu à Câmara pela homenagem e relembrou a importância da ajuda do marido, falecido em 2017, para a realização do trabalho social dela em Osasco. “Tenho certeza que ele está sempre presente comigo”.

Para justificar a concessão da honraria, o parlamentar Pelé da Cândida afirma que a festa organizada pela Mãe de Oxum, além do caráter cultural, contribui para a luta contra a intolerância contra as religiões de matriz africana.

Muito respeitada não só no meio religioso, mas também em todo o bairro, dona Inair já foi reconhecida por outras entidades públicas e religiosas não só em Osasco, mas no Estado de São Paulo.