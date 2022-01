Mãe do cantor gospel Delino Marçal morre após ser brutalmente agredida na porta da igreja

A pastora evangélica Odete Rosalina da Costa, de 79 anos, mãe do cantor gospel Delino Marçal, morreu, nesta sexta-feira (14), após ter sido agredida na porta da igreja, em Goiânia.

Um rapaz de 22 anos invadiu o templo, começou a brigar com um homem e partiu para cima de Odete, a agredindo com um objeto de metal, segundo informações da Polícia Civil. A idosa foi encontrada na calçada, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

“O autor teria se envolvido em uma briga com parentes e logo após saiu para rua. Ele entrou na igreja e iniciou uma briga com um homem. Logo em seguida, teria acertado a vítima com vários golpes usando um objeto de metal”, diz um trecho do boletim de ocorrência, divulgado pelo G1.

Segundo a polícia, o suspeito fugiu do local após agredir a idosa. Ele ainda atirou pedras em ônibus do transporte coletivo e foi preso em flagrante.

Nas redes sociais, Delino Marçal, que já ganhou um Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa e é conhecido pela canção “Deus É Deus”, confirmou a morte da mãe: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”, em referência a um versículo bíblico.

