Mãe do filho de Neymar assume namoro nas mídias sociais

Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, herdeiro de Neymar, assumiu em seu Instagram que está namorando o empresário Vinicius Martinez ao compartilhar uma foto ao lado do moço enquanto posavam com um Papai Noel.

Publicidade Obrigada papai Noel (do céu) ❤️ Uma publicação compartilhada por Ca Dantas (@candantas) em 25 de Dez, 2017 às 12:17 PST

Vinicius Martinez é sócio fundador de uma grife de roupas, também fez um post para falar do romance. “E o meu maior presente de Natal foi esse sorriso. Luv for u all nessa data especial”, diz ele.

Publicidade

Os seguidores de Carol ficaram animados com a notícia e deixaram várias mensagens positivas para o casal. “lindos!”, escreve uma seguidora; “aí, o meu casal”, comenta outra.

Veja a foto postada por Vinícius: