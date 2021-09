Mãe e filho separados há 25 anos se reencontram com ajuda da GCM de Osasco

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco promoveu o reencontro de uma mãe e filho que não se viam há 25 anos. Mesmo estando um pouco debilitada e doente, a idosa conseguiu realizar o sonho de rever o filho na última terça-feira (7).

Um morador de Itu acionou a GCM e a assistência social da cidade para pedir ajuda. Ele disse que sua mãe estava muito doente e queria ver um dos filhos, mas não tinha contato com ele. Sabiam apenas que ele era morador de Osasco.

Com a informação, a GCM de Itu entrou em contato com as equipes de Osasco para pedir auxílio nas buscas. Os guardas osasquenses chegaram ao homem, que mora no Jardim Roberto. Eles tiveram um encontro virtual e marcaram de se reencontrar no feriado da Independência.

