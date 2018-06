Mãe é presa após manter filho de 6 anos acorrentado, em Itapevi

Nesta terça-feira, 26, uma mulher foi presa acusada de maltratar e torturar o filho de apenas 6 anos, que era mantido acorrentado, no Jardim Gioia, em Itapevi.

Publicidade

A polícia foi acionada após denúncia da diretora da escola onde a criança estuda. A irmã da vítima, de 10 anos, havia contado na unidade de ensino sobre a situação do garoto.

Na casa da família, o menino foi encontrado pelos policiais com o tornozelo acorrentado à cama. Ele tem os dois tornozelos com hematomas devido à situação, de acordo com a polícia.

Presa em flagrante, a mãe, que é usuária de drogas, teria alegado que o menino é rebelde e tem o costume de fugir de casa. Na segunda-feira, 25, o garoto teria fugido e passado a noite acorrentado. Na manhã de terça ele teria sido liberado e voltou a fugir, afirmou a mulher.

De acordo com a Polícia Civil, a criança fazia as necessidades fisiológicas em um pote deixado próximo à corrente. A casa estava em péssimo estado de conservação, e quase nenhuma comida era oferecida para as crianças, que foram encaminhadas a um abrigo.

Com informações do R7