Mãe flagra filho adolescente abusando da irmã de 4 anos, tenta matá-lo e o jura de morte

Um adolescente de 13 anos abusou da irmã de 4 anos, em Ubaporanga, Minas Gerais. A mãe flagrou e tentou matá-lo a facadas. Ela foi presa, mas continua transtornada e dizendo que pretende assassiná-lo.

O crime aconteceu na quarta-feira (11). A mãe, de 30 anos, chegou em casa e encontrou os dois filhos nus na cama. Percebeu os indícios de que a garota havia sido abusada, ficou transtornada, pegou uma faca e partiu para cima do garoto. Um outro filho dela, de 15 anos, chegou e conseguiu evitar que ela o esfaqueasse. Em seguida, bateu no irmão abusador com um cabide.

A mulher continuou transtornada e com a faca na mão. A polícia chegou e ela só entregou a faca após longa negociação.

De acordo com a polícia local, o jovem de 13 anos confessou ter abusado da irmã. A garotinha foi encaminhada ao posto de saúde e exames apontaram que não houve conjunção carnal, mas havia lesões no ânus da menina.

Presa por ameaça e porte de arma branca, a mãe continua dizendo que vai matar o filho que abusou da irmã. O filho mais velho afirmou aos policiais que a mulher já tem enfrentado problemas psicológicos devido à separação recente do marido. O Conselho Tutelar de Ubaporanga acompanha o caso.

O rapaz que abusou da irmã de 4 anos vai responder por crime análogo a estupro de vulnerável, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais. “Ele foi apresentado ao Ministério Público, ouvido e liberado. A investigação segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil em Caratinga”. (Com informações do BHAZ)

