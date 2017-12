Mãe prostituía filha de 13 anos e enteada de 12

Um caso de abuso de menores chocou o interior paulista nesta terça-feira, 19. A Polícia Civil de São José do Rio Pardo prendeu três homens suspeitos de participação no estupro de vulnerável, no caso da mãe que aliciava a filha de 13 anos e a enteada de 12 à prostituição.

Publicidade

As meninas confirmaram á polícia que a mulher as incentiva a saírem com homens por dinheiro. Ela está presa preventivamente em Tremembé.

Os investigados já tinham passagem, dois deles por tráfico de drogas, e um por estupro. Um quarto envolvido que teve a prisão decretada pela Justiça é de Porto Ferreira e ainda não foi localizado.

Com informações do G1