Mãe surta e mata filha de 9 meses com facadas na Grande SP

Uma mãe matou a facadas a filha de apenas 9 meses no apartamento onde moravam, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na tarde desta segunda-feira (29).

A suspeita é que Jéssica Silva, de 27 anos, tenha tido um surto psicótico. Um cunhado que estava com ela no apartamento contou aos policiais que antes do crime ela havia começado a falar sozinha. Depois, pediu para ele segurar a bebê, chamada Ivyalla, voltou com uma faca, pegou a criança e a golpeou.

O cunhado correu com a outra filha da mulher, de 9 anos, para o banheiro, de onde começou a gritar por ajuda. Vizinhos escutaram a gritaria e acionaram a Polícia Militar. A mulher conseguiu entrar no banheiro e os dois entraram em luta corporal, até que a PM chegou e a deteve. A bebê foi encontrada morta em cima da cama, com um corte no pescoço.

Publicidade

Na delegacia, Jéssica contou aos policiais que tem problemas psiquiátricos, toma remédios controlados e não se lembra dos momentos do crime. (Com informações da Record TV)