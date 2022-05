Mães de Barueri ganham programação especial da Secretaria da Mulher em maio

A Secretaria da Mulher de Barueri preparou uma extensa programação dedicada a todas as mamães da cidade.

A programação começa hoje (2) com a palestra “Carreira e Maternidade”, da jornalista e apresentadora do programa “Bem-Estar” da Rede Globo e colunista do “Papo de Mãe” do UOL, Mariana Kotscho. O encontro será na Secretaria da Mulher (Sebastião Davido dos Reis, 756 – Vila Porto) às 14h.

A programação continua até dia 30 de maio. Confira abaixo:

3/5 – 14h – Roda de conversa – Maternidade e Sexualidade, com Eliane Dourado – psicanalista com especialidade em Sexualidade Humana / Local: Secretaria da Mulher;

4, 5 e 6/5 – 10h às 16h – Feira Empreendedora / Local: Boulevard Central;

6/5 – 13h às 18h – Ações no Boulevard com stands:

– Saúde da Mulher e Núcleo de Combate ao Câncer de Mama;

– Sebrae Aqui Mulher;

– Espaço Estética (escovas, massagem relaxante, esmaltação e maquiagem;

– Serviços ofertados pelo CRAM e Aplicação do Teste “Você está correndo risco?” (Ministério Público);

– Apresentação das alunas de expressão corporal, às 13h, e apresentação das alunas de zumba, às 15h;

– Apresentação musical às 16h – Ébano Lima;

9/5 – 14h – Bate-papo com Maga Menezes – Maternidade e Sexualidade / Local: Secretaria da Mulher;

10/5 – 10h – Maternidade e suas vivências – assistente social Lidia e psicóloga Patrícia Salomão / Local: Secretaria da Mulher;

11/5 – 10h – Zumba com Mães e filhos – Prof. Helen / Local: Secretaria da Mulher;

11/5 – 10h – Roda de conversa presencial. Tema: Síndrome da Super Mãe com Drª. Patrícia Salomão / Local: Secretaria da Mulher;

13/5 – 09h – Aula para coordenação motora / Local: Secretaria da Mulher;

16/5 – 10h – Aerozumba com Inri Fernandes/ Local: Secretaria da Mulher;

16/5 – 16h – Live: Fertilização e Maternidade com Drª. Júlia Bertolucci, médica ginecologista e obstétra com ampla experiência em saúde da mulher, especialista em fertilização / Local: Instagram da Secretaria da Mulher (@mulherbarueri);

17, 18 e 19/5 – 10h às 16h – Bazar de Artesanatos / Local: Ganha Tempo;

18/5 – 16h – “Massagem mães e filhos” / Local: Secretaria da Mulher;

19/5 – 10h – Roda de conversa com as mães pelos direitos LGBTQIAP+ com Leila Batista, bacharel em Serviço Social, mãe de filho gay e filha lésbica, ativista dos direitos humanos / Local: Secretaria da Mulher;

25/5 – 10h – Oficina de artesanato de patch-apliquê para presentear as mães / Local: Parque Shopping Barueri (Inscrição no local ou na Secretaria da Mulher);

25/5 – 10h – Aula de Dança do Ventre em homenagem às mães / Local: Secretaria da Mulher;

26/5 – 9h – Live: Maternidade nas empresas com Susana Zaman, Mestra na temática da Equidade de Gênero pela UFRGS ; Local: Instagram da Secretaria da Mulher (@mulherbarueri);

26/5 – 10h – Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, com Dr. Francisco Fabbri / Local: Secretaria da Mulher;

26/5 – 14h – Cine Debate com Pipoca: Amor para Recomeçar – Dra. Ana Lucia, mãe e advogada especialista em direitos das mães; e Ivanda Sobrinha, graduada em Serviço Social com especialização em Gestão Pública / Local: Secretaria da Mulher;

26/5 – 18h – Live: Violência Obstétrica com a enfermeira Noemi Lúcia Nunes, pós-graduada em saúde da mulher e da criança pela Santa Casa de São Paulo e pela USP / Local: Instagram da Secretaria da Mulher (@mulherbarueri);

27/5 – 14h – Recreação em família – brincadeiras e roda de histórias para os integrantes das famílias presentes/ Local: Secretaria da Mulher;

30/5 – 10h – Live: Maternidade e autoestima da mulher, com a psicóloga Elaine Mattos, especialista em saúde mental / Local: Instagram da Secretaria da Mulher (@mulherbarueri)