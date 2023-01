Magalu faz liquidação com até 80% de desconto em produtos nesta sexta-feira (6)

O Magalu, uma das maiores varejistas do país, realiza nesta sexta-feira (6) uma mega liquidação com até 80% de desconto no e-commerce e nas mais de 1.400 lojas físicas. Na região, a rede tem lojas em Osasco, Barueri e Carapicuíba.

Marcas integrantes do ecossistema Magalu, como Netshoes, KaBuM! e Consórcio Magalu, também vão oferecer descontos aos consumidores, durante o mês de janeiro.

A mega promoção acontece no sistema “pegou, levou”, ou seja, o consumidor deve levar para casa os seus produtos, inclusive os de mostruário, na hora da compra. Trata-se da 30ª edição da Liquidação. Tradicionalmente, a data reúne clientes na porta das lojas antes da abertura, que acontece às 7h (uma hora mais cedo que os outros dias).

Nesta edição, cada loja terá ofertas de acordo com seu estoque – a disponibilidade e a quantidade de itens varia em cada ponto físico.

No e-commerce, os clientes poderão aproveitar promoções oferecidas pelos mais de 230 mil seções do marketplace do Magalu.

Queima de estoque rede Magalu

A Netshoes, maior e-commerce esportivo do Brasil, também participará da Liquidação Fantástica de 2023, com preços até 80% menores em calçados, roupas, acessórios esportivos e bikes. Os itens de futebol estarão com até 70% de desconto e top marcas como Adidas, Asics, Mizuno e Oakley terão valores especiais. Além disso, os clientes poderão aproveitar descontos exclusivos para pagamentos no PIX.

O KaBuM!, e-commerce de tecnologia e games, vai participar da mega promoção com descontos de até 60% em dezenas de produtos de categorias como Hardware, Periféricos, Computadores, Portáteis, Áudio e Vídeo e Conectividade.

Já o Consórcio Magalu, empresa de consórcios do Magazine Luiza, vai oferecer descontos nos planos de serviços – como viagens, cirurgias plásticas e reformas – e motos, durante todo o mês de janeiro. A taxa para os planos de serviços foi reduzida de 23% para 17%, sendo a taxa mensal de apenas 0,35% em planos de até 48 meses e créditos de R$ 6 mil a R$ 30 mil.

