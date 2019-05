Magazine Luiza dá desconto na troca de smartphones usados por tops de linha

O Magazine Luiza lestá lançando — em sua rede de 959 lojas e no site — uma campanha para impulsionar as vendas e o acesso dos brasileiros a celulares com maior capacidade de processamento, armazenagem e qualidade de câmera, os chamados ” smartphones premium”.

Milhões de aparelhos são oferecidos, com bônus garantido de até R$ 1.300, de acordo com a empresa, além de incentivos na troca de aparelhos usados por novos. Dessa forma, dependendo da avaliação do celular usado apresentado pelo comprador, um aparelho top de linha pode ser vendido por um valor até R$ 2.500 abaixo do preço original, de acordo com a rede.

Smartphones como o iPhone e o Samsung S10 são o foco da campanha “Smartphoniza Brasil”. Embora sejam objetos de desejo de 9 a cada 10 consumidores de celulares, os smartphones top de linha ainda representam um nicho do mercado brasileiro.

Publicidade

E, segundo dados da Anatel, agência que regula o setor de telecomunicações, cerca de 30% dos aparelhos atualmente em operação no país não permitem acesso à rede 4G — uma evidente limitação ao uso das ferramentas digitais disponíveis no mercado. O Brasil é o quarto maior mercado de celulares do mundo, segundo o IDC. Mas, quando o recorte é entre os smartphones premium, o país cai para a nona posição.

“O smartphone se transformou no grande meio de digitalização em todo o mundo. Um smartphone potente é uma ferramenta de empoderamento”, diz Frederico Trajano, CEO do Magalu. “É um aparelho que vem revolucionando a forma como as pessoas consomem bens e serviços, se relacionam, buscam informação e conhecimento e até exercem a cidadania. Seu impacto no dia a dia é gigantesco”.

“Smartphoniza Brasil”

Publicidade

A campanha “Smartphoniza Brasil” tem o objetivo de repetir o sucesso da “Sai Zica”, promoção do Magalu realizada durante a Copa do Mundo de 2018 para a troca de aparelhos de TV, que resultou em vendas de mais de um milhão de telas, a maioria delas premium.

Os bônus de compra são garantidos. No caso de um smartphone como o Samsung S10 – top de linha da fabricante coreana – a economia mínima é de R$ 1.300. Caso o comprador, opte por usar seu aparelho usado na troca, o bônus aumenta.

De acordo com a empresa, o Samsung A9 é vendido com economia garantida de R$ 700, chegando a R$ 1.799 reais, mais o valor do celular usado na troca. E o iPhone 8 Plus garante a economia garantida de R$ 1 mil, saindo por R$ 3.599 reais, mais a dedução do aparelho usado oferecido pelo consumidor. A campanha tem alcance nacional.

Aparelhos trocados

Os aparelhos usados e trocados por smartphones novos passarão por um processo de descarte responsável – assim como aconteceu com as TVs usadas trocadas por novas durante a promoção “Sai Zica”.

Os celulares serão coletados por uma empresa parceira do Magalu, a Trocafone, de São Paulo. Os modelos mais recentes e em boas condições serão revendidos no site da Trocafone (www.trocafone.com). Os demais serão desmontados para venda das peças ou encaminhados para descarte ecológico pela empresa parceira.