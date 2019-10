Deic prende em Carapicuíba o maior ladrão de relógios de luxo do país

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na tarde desta quinta-feira (3), em Carapicuíba, Emerson Sureiro, apontado como suspeito de ser o maior ladrão de relógios de luxo do Brasil.

Segundo as investigações, Emerson comandava uma quadrilha que passava temporadas nas principais capitais do país. A especialidade do grupo era roubos de relógios cujos valores variavam entre R$ 20 mil a R$ 100 mil. Os delitos aconteciam em vias públicas, com os ladrões utilizando motocicletas e simulando serem entregadores de delivery.

Após ter acontecido a prisão de 11 integrantes do esquema, no mês de agosto, no Paraná, o líder da quadrilha se refugiou na região metropolitana de São Paulo e teve o esconderijo descoberto por agentes da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar).

O criminoso foi encontrado na casa de familiares, no Jardim Tucunduva.