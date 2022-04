Mais 60 famílias recebem títulos de propriedade na zona Norte de Osasco

O Programa Lar Conquista, da Secretaria de Habitação de Osasco, entregou na noite desta quarta-feira (30) mais 60 títulos de propriedades de imóveis a moradores dos bairros Baronesa, Santa Rita e Mutinga, na zona Norte da cidade.

A entrega dos títulos contou com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos) e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins. A ação integra as comemorações de 60 anos de emancipação político-administrativa de Osasco. “São mais de 20 anos nessa luta e o momento chegou. Agradeço o apoio da Câmara Municipal, que tem me ajudado a aprovar importantes projetos para a cidade”, declarou Rogério Lins, na ocasião.

Além da entrega de títulos, estamos entregando outros importantes programas e obras, como os programas Nosso Futuro, maior programa de segurança alimentar gerido por uma prefeitura que vai atender mais de 26 mil famílias, e o Nossa Comunidade, que tem levado infraestrutura às comunidades. Também iremos entregar a maior creche do Brasil, o Mundo da Criança. Temos muito trabalho pela frente para deixar a nossa cidade ainda melhor”, comentou o prefeito Rogério Lins.

Maria J. Belarmino, 57, e Coleta Maria, de 55 anos, ambas moradoras da área CA, comemoraram o recebimento do título de propriedade. “É uma benção de Deus” e “também uma vitória”, disseram elas, respectivamente. “Essa é minha garantia e segurança de moradia para meus três filhos e netos”, disse a osasquense Maria do Amparo, de 45 anos.

O secretário de Habitação, Pedro Sotero, ao lado do adjunto da pasta, Alex da Academia, agradeceu ao prefeito pela oportunidade de desenvolver esse trabalho e ao Legislativo pelo apoio. “Ninguém faz nada sozinho, tivemos o apoio do prefeito Rogério Lins e da Câmara Municipal, e temos trabalhado muito para fazer esse dia acontecer na vida de vocês. Parabéns! “, ressaltou.

Também estiveram presentes, os vereadores Ana Paula Rossi, Elsa Oliveira e Délbio Teruel, os secretários José Carlos Vido (Assistência Social), Cláudio da Locadora (Cultura), Luiz Henrique (adjunto de Planejamento e Gestão), o ex-vereador Jair Assaf, entre outros.

Títulos de propriedade

Este ano, as mais recentes famílias beneficiadas com a documentação dos imóveis foram 100 moradores do Jardim Vicentina. Já no final do ano passado, foram outras mil famílias do Copromo e 300 famílias do Santa Isabel.

Atualmente, estão em andamento processos de regularização nas áreas Montalverne e Colinas D’Oeste (setores A e C).

Outras 2 mil regularizações atenderão moradores dos Portais e Colinas D’Oeste, na zona Norte, e da área HBB, na zona Sul, por meio de parceria com a Secretaria Estadual da Habitação. Ao todo, a administração pública, entre os anos de 2017 e 2022 já ultrapassou a marca de 5,5 mil títulos de propriedade de imóveis entregues.