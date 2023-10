Mais de 1.200 integrantes do programa Recomeçar participam de palestra de capacitação em Osasco

Entre terça (17) e quinta-feira (19), mais de 1.200 integrantes ativos do Programa Recomeçar, da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) de Osasco, participaram da palestra “Seja um Empreendedor com Atitude Certeira”.

publicidade

O evento foi realizado no auditório do Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e ministrado pela consultora da entidade, Kelly Maria Moura.

Foram em média, 200 pessoas por período, entre manhã e tarde. Após a palestra, os trabalhadores darão início a um curso gratuito de 80 horas em uma das três áreas disponíveis: Administração, Logística e Portaria.

publicidade

Tanto a palestra quanto os cursos fazem parte das iniciativas do Departamento de Qualificação Profissional e Inclusão Social da Setre, visando garantir a atualização constante dos participantes, preparando-os para o mercado de trabalho ao término do contrato do Recomeçar.

O diretor do Departamento de Qualificação Profissional e Inclusão Social, Fábio Garcia Rodrigues, destacou a importância da iniciativa. “Com o crescente número de empreendimentos emergentes na região de Osasco, particularmente nas áreas de Logística, Portaria e Administração, nossa equipe realiza pesquisas sobre os setores com maior demanda por mão de obra. Posteriormente, concentra-se em capacitar os participantes, reforçando suas habilidades e conhecimentos relevantes para prepará-los para futuras oportunidades de emprego”.

publicidade

Entre os participantes, Camila A. Leite, 45 anos, lotada na Procuradoria Geral do Município (PGM), estava há dois anos desempregada, mas hoje sente-se mais confiante. “O programa me possibilita manter minha família e minhas contas em dia. Optei por me inscrever no curso do módulo Administrativo, pois é uma área com a qual me identifico mais. Esta é uma oportunidade excelente que nos permite crescer e buscar melhores posições no futuro”, comentou.

O secretário da pasta, Gelso Lima, acompanhado do secretário adjunto Tadeu Neves e o chefe de Gabinete da Setre, Rodolfo Alberto da Silva, reforçou, durante os encontros, a importância do programa Recomeçar: “Acreditamos que os cursos oferecidos serão fundamentais nesse processo, capacitando-os para alcançar conquistas futuras e se destacar no competitivo mercado de trabalho”.

publicidade

Além do Recomeçar, destaca-se também outra vertente do programa conhecido como “Começar”. Este segmento é direcionado a grupos distintos de vulnerabilidades sociais, incluindo pessoas em situação de rua, mulheres trans, vítimas de violência doméstica, jovens afrodescendentes com mais de 18 anos, imigrantes e refugiados, e, recentemente, indivíduos com 60 anos ou mais.

O foco do “Começar” é, igualmente, garantir a inclusão no mercado de trabalho e promover a autonomia dos participantes. Os integrantes iniciam em atividades de capacitação profissional, desempenhando funções laborais no setor público e, semanalmente, participando de cursos de aprimoramento profissional.

Qualificação e inclusão social em Osasco

O Departamento de Qualificação Profissional e Inclusão Social, em parceria com a Fatec Osasco, oferece cursos gratuitos à população de qualificação profissional e também de informática básica, que podem ser feitos à distância ou presencial.

As inscrições para os cursos online devem ser feitas no link: www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br. É preciso criar login. Para se inscrever basta acessar a pasta do curso de interesse e seguir as instruções. Depois é só esperar a data da liberação do conteúdo para estudar.

Os mesmos cursos, com carga de 20 horas, são oferecidos presencialmente nos centros de qualificação profissional da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, nos seguintes endereços:

Centro (Rua Minas Bogasian, 291),

Unidade Sul (Avenida Sarah Veloso, 106, 2º andar, Jardim Santo Antônio)

Unidade Norte (Avenida Presidente Costa e Silva, 372, 1º andar, Helena Maria), com atendimento das 8h às 17h

Para mais informações sobre inscrições e cursos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 3683-6689.