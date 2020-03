Mais de 100 comércios já foram fechados pela GCM de Osasco em operação contra o coronavírus

Mais de 100 comércios de Osasco foram fechados desde este domingo (22), em operação da Guarda Civil Municipal e agentes de fiscalização da cidade, segundo o prefeito Rogério Lins. A medida cumpre determinação que visa combater a disseminação do novo coronavírus (covid-19) no município.

Os estabelecimentos que descumprirem à determinação, válida desde sábado (21), ficam sujeitos a cassação do alvará, lacre, multa e até mesmo responsabilização criminal. “A Prefeitura não quer tomar atitudes extremas, mas existe muito descumprimento em muitos bairros”, afirmou Rogério Lins, em transmissão de vídeo ao vivo nas redes sociais na noite desta segunda-feira (23).

“A gente entende as dificuldades econômicas, mas agora temos que pensar na preservação da vida”, afirma o prefeito.

Em determinação contra a pandemia do coronavírus, só podem funcionar em Osasco o comércio considerado essencial, como supermercados, padarias, pet shops, farmácias e postos de combustíveis. Nesta segunda, foi decretada quarentena oficial no município até o dia 7 de abril, com possibilidade de ser prorrogada.

Osasco tem hoje 7 casos confirmados da doença e mais de 400 suspeitas notificadas e sob investigação.

Somente no domingo, foram 118 estabelecimentos fechados. Os números desta segunda-feira (23) ainda não foram divulgados.

Denúncias sobre estabelecimentos que estão descumprindo as determinações de combate ao novo coronavírus podem ser feitas pelos telefones 153 ou 3654-9084.