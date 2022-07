Mais de 130 mil exames foram realizados no Centro de Diagnóstico de Osasco no 1° semestre

O Centro de Diagnósticos de Osasco, localizado na rua Cônego Afonso, 57, no Centro, realizou mais de 130 exames no primeiro trimestre deste ano. O prefeito Rogério Lins, acompanhado do secretário de Planejamento e Gestão e interino de Comunicação, Eder Máximo, visitou esta semana as dependências do equipamento municipal.

De acordo com balanço apresentado pelos gestores, a unidade realizou somente no primeiro semestre deste ano, por meio do SUS, mais de 130 mil exames entre tomografias, mamografias, raio-x, ressonâncias e ultrassonografias, sendo uma média mensal de 1,7 mil mamografias, 400 ressonâncias, 6 mil ultrassonografias, 700 tomografias e outros 10 mil exames de raio-x .

“A meta é zerar a fila de espera para exames do município até o final do ano e automatizar a marcação de exames pelo SUS na cidade”, destacou o prefeito Rogério Lins, durante a visita.

A unidade é exclusiva para atendimento aos munícipes de Osasco e foi equipada com um aparelho de ressonância magnética de 1,5T de última geração, um aparelho de tomografia computadorizada Multislice de 64 canais, dois aparelhos de mamografia com digitalização e com tecnologia para que o exame seja o menos incômodo possível.

Além disso há toda estrutura nas salas para melhor acolhimento da mulher, 11 aparelhos de ultrassonografia, sendo realizados ultrassons em todas as modalidades, incluindo Obstétrica Fetal e Vascular.