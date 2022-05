Mais de 14 mil doses foram aplicadas no Dia D de vacinação em Osasco

Mais de 14 mil doses foram aplicadas no Dia D de vacinação...

A Secretaria de Saúde de Osasco realizou, no sábado (30), o Dia D de vacinação nas unidades básicas de saúde e nos Centros de Atenção ao Idoso. Na ocasião, foram aplicadas 14.338 doses, sendo 6.391 contra a influenza, 4.290 contra o sarampo e 3.657 contra a covid 19.

No sábado, foram vacinados contra sarampo trabalhadores de saúde e crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos de idade. Nas crianças, ocorreu a aplicação de uma dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), independentemente da situação vacinal, completa ou não.

Já as doses de Influenza foram ministradas em crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade, idosos e profissionais de saúde. Enquanto que para a vacina contra a Covid-19, as unidades aplicaram as primeiras, segundas e doses adicionais em crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Nesta segunda-feira (2), teve início a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra influenza, destinada as gestantes e puérperas. Os demais grupos liberados para tomar a dose da Influenza grupo seguem nas datas:

– Crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade – a partir de 30/04;

– Gestantes e puérperas – a partir de 02/05;

– Povos Indígenas – a partir de 09/05;

– Profissionais da educação das escolas públicas e privadas – a partir de 09/05;

– Pessoas portadoras de deficiência – a partir de 09/05;

– Pessoas com comorbidades – a partir de 09/05;

– Forças de segurança e salvamento, forças armadas – a partir de 16/05;

– Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso – a partir de 16/05;

– Trabalhadores portuários – a partir de 16/05;

– Funcionários do sistema prisional – a partir de 16/05;

– População privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas – a partir de 16/05

Local:

Nas 35 UBSs da cidade / Os usuários da UBS Baronesa, que está fechada para reforma, poderão escolher a unidade mais próxima de sua residência.

Já os Centros de Atenção aos Idosos (Presidente Altino e Km 18) também aplicarão as doses, com exceção para as crianças.

(Endereços e horários disponíveis no saude.osasco.sp.gov.br)