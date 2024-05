Mais de 17kg de drogas são encontrados em carro em Osasco

Policiais do 14º Batalhão de Polícia apreenderam mais de 17 quilos de entorpecentes na noite desta segunda-feira (20), no Jardim Elvira, em Osasco. As drogas foram encontradas dentro de um carro, resultando na prisão de um homem.

A operação teve início após denúncias de que dois indivíduos estavam em atitude suspeita na região. Quando a viatura policial se aproximou, um dos suspeitos, que estava em uma motocicleta, conseguiu fugir, enquanto o outro desceu apressadamente de um automóvel e tentou se esconder atrás de um veículo estacionado, sendo rapidamente detido.

Durante a revista no carro, os policiais encontraram 4,8 quilos de cocaína, frascos de lança-perfume, 1,3 quilo de crack, 3,6 quilos de maconha, além de 438 gramas de skunk e flor de maconha, totalizando 17,6 quilos de drogas.

O suspeito preso foi encaminhado ao 5º Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar e capturar o segundo envolvido, que conseguiu fugir durante a abordagem policial.