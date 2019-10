Mais de 25 mil devem visitar cemitérios de Osasco no Dia de Finados

Mais de 25 mil devem visitar cemitérios de Osasco no Dia de...

Os três cemitérios públicos de Osasco reforçaram os serviços de manutenção e zeladoria para receber os visitantes que vão homenagear os mortos no Dia de Finados (2 de novembro, sábado). A expectativa é que aproximadamente 25 mil pessoas passem por esses locais.

O Cemitério do Santo Antônio deve receber entre 10 e 15 mil frequentadores, o do Bela Vista quase 7 mil e no Parque dos Girassóis perto de 5 mil.

Para receber os visitantes, a Secretaria de Serviços e Obras (SSO) da Prefeitura de Osasco intensificou os serviços de manutenção e zeladoria, como capinação, roçagem, pinturas e serviços complementares.

Entre essa sexta-feira (1º) e domingo (3), os servidores do Departamento de Administração Funerária (DAF), pertencente à SSO, estarão à disposição dos cidadãos para orientações e dúvidas.

No Bela Vista, as tradicionais missas de Finados serão realizadas na Catedral Santo Antônio, localizada a poucos metros, às 7h, 9h, 15h e 19h30.

No Santo Antônio, as celebrações eucarísticas, conduzidas por padres da região, serão às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h.

No Girassóis, às 8h, 9h30, 11h, 12h30 e 14h.

SERVIÇO

. Cemitério Municipal Parque dos Girassóis

Alameda Parque dos Girassóis, 100 – Baronesa

Horário de funcionamento: 8h às 17h

Telefone: (11) 3602-5778

. Cemitério Municipal Jardim Santo Antônio

Rua Antônio Russo, 175 – Jardim Roberto

Horário de funcionamento: 8h às 17h

Telefone: (11) 3655-0447

. Cemitério Municipal Bela Vista

Rua Diogo Benites, 400 – Vila Osasco

Horário de funcionamento: 8h às 18h

Telefone: (11) 3654-2175