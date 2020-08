Mais de 27 mil lâmpadas de LED devem ser instaladas em Osasco nos próximos meses

Está prevista a implantação de mais de 27 mil novas luminárias de LED, em Osasco, nos próximos meses. A ação elevará para 90% o total de lâmpadas com esta tecnologia na cidade.

Na zona Norte, as ruas do Jardim Munhoz Júnior serão as primeiras a receber a nova iluminação. Já foram instaladas 28 luminárias no bairro, distribuídas nas ruas do Patrocínio Paulista, Luciano Melli e Arapuã. “O Munhoz Jr. é o primeiro bairro na zona Norte a receber a nova iluminação, garantindo mais segurança e qualidade de vida à população”, disse o prefeito, em visita ao bairro, na quinta-feira (13).

Osasco conta atualmente com 35.300 pontos de iluminação pública. Desse total, mais de 5 mil já passaram por substituição. Já do total de novas lâmpadas, 2.500 são luminárias decorativas a serem instaladas em praças e parques.

Publicidade

Entre os benefícios da nova iluminação estão a redução de acidentes noturnos, facilidade do fluxo de tráfego e também auxílio à proteção policial, com ênfase na segurança dos indivíduos e propriedades.

A ação de modernização acontece por meio de recursos da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), visa atender as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e promover mais eficiência energética, como a economia no consumo de energia.

Estima-se que haverá uma economia de, no mínimo, 40% no consumo de energia em comparação com as convencionais, e redução no custo de manutenção devido à vida útil das luminárias LED. Enquanto as luminárias em vapor de sódio apresentam taxa de falha em torno de 6%, as de LED é de cerca de 1%.