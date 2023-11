Mais de 30 mil pessoas visitaram os cemitérios de Osasco no Dia de Finados

Os três cemitérios públicos de Osasco receberam mais de 30 mil visitantes na última quinta-feira, 2 de novembro, Dia de Finados. O Cemitério do Jardim Santo Antônio, o maior da cidade, recebeu mais de 20 mil frequentadores, Bela Vista e Parque dos Girassóis perto de 5 mil cada.

O movimento começou bem cedo, a partir das 7h da manhã. Além da visitação aos túmulos, os visitantes participaram das celebrações religiosas que aconteceram durante todo o dia.

O bispo diocesano de Osasco, Dom Frei João Bosco, presidiu algumas dessas celebrações, incluindo a Missa Campal no Cemitério Santo Antônio, que contou com uma estrutura montada com capacidade para acolher mil pessoas em cada uma das cinco missas.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, juntamente com os deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos, e os secretários municipais Sérgio Di Nizo (Governo), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras) e Lau Alencar (Transporte e Mobilidade Urbana), participou da missa das 10h no Cemitério Santo Antônio e depois fez uma visita ao Cemitério dos Girassóis, na zona Norte.

O momento foi marcado por recordações e atos de afeto, com orações, depósitos de flores e velas acesas, possibilitando que cada pessoa prestasse sua homenagem e lembrasse com carinho a memória dos entes queridos falecidos.

A presença de artistas locais e grupos musicais sinfônicos trouxe conforto e solidariedade aos enlutados, enquanto estes visitavam os cemitérios para o Dia de Finados.

Homenagens e saudades

Um exemplo foi seu José Bonifácio dos Santos, de 78 anos, residente do bairro Jaguaribe, que deixou uma homenagem no jazigo da família. “Estamos aqui de passagem, então devemos valorizar o tempo presente. Não esqueço dos meus pais e irmãos e sempre venho aqui ou os incluo em minhas orações. Sinto muita falta deles”, disse.

Glícia Souza, 39 anos, moradora do Jardim Roberto, parou para apreciar as apresentações de violino no Cemitério Santo Antônio após visitar o túmulo de seus tios e primos. “A música é reconfortante e as missas, a oração, ajudam nesses momentos frágeis. A lição que devemos levar desta vida é não acumular bens materiais e aproveitar cada momento com aqueles que amamos, pois tudo aqui é passageiro. O único tesouro que temos é a família”.

“Santa de Osasco”

Um fato curioso na cidade é a visitação constante ao túmulo de Benedita de Oliveira, considerada a “Santa de Osasco” (1908-1929), falecida em decorrência de complicações no parto do filho, fruto do relacionamento com seu esposo, capitão Mariano, muito conhecido em Osasco à época.

O jazigo dela é um dos mais visitados no cemitério da Vila Osasco, segundo afirmou o administrador do local, Wladimir F. Silva. “Todos os dias temos pessoas que vêm aqui e fazem suas orações e pedidos. Muitos voltam para agradecer por uma graça alcançada por intermédio da santa”, comentou ele.

É o caso de Sebastiana Augusta de Souza,72 anos, moradora da região central. “Sou devota dela há muitos anos e hoje vim agradecer e deixar flores”, disse emocionada.

A história da “Santa de Osasco” como figura milagrosa é reforçada por relatos de mulheres que afirmam ter recebido ajuda durante o parto por intermédio de Benedita, entre outras situações particulares, e seu legado perdura como uma característica cultural marcante no município.