Mais de 34 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe em Cotia

Desde o início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, já vacinou 34.021 pessoas. A campanha continua na cidade em três pontos de drive thru, na quinta-feira (14).

O drive thru de vacinação está instalado em frente à Prefeitura, no Shopping Granja Vianna e em Caucaia do Alto. A distribuição de senhas começará às 8h e a vacinação encerra-se às 13h ou até encerrarem as doses disponibilizadas pelo governo do estado.

Nos três pontos de drive thru, serão vacinadas apenas as pessoas que estiverem de carro. Todos os ocupantes do veículo deverão estar de máscara. Será necessário apresentar documento que comprove que a pessoa a ser vacinada faz parte do público-alvo (leia abaixo).

A Unidades Básicas de Saúde Assa, Atalaia, Caucaia do Alto e a Policlínica participam da campanha de vacinação mediante agendamento pelo telefone (11) 4243-2017, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Esta é a terceira fase da campanha e contempla professores das escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram bebê há até 45 dias), povos indígenas, adultos com idade entre 55 e 59 anos, pessoas com deficiência.

Também estão sendo vacinadas as pessoas idosas, a partir de 60 anos, profissionais da saúde, profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens com idade entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas, caminhoneiros e profissionais de transporte, trabalhadores portuários e portadores de doenças crônicas.