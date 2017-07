Mais de 3,7 mil retiram remédios gratuitamente por dia em Barueri

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Suprimentos, anunciou a normalização do abastecimento de medicamentos padronizados nas farmácias distribuídas em 16 Unidades Básicas de Saúde e na Farmácia 24 horas. Mais de 3.700 pacientes procuram diariamente o serviço gratuito.

De acordo com a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Suprimentos, o processo licitatório para a escolha de novos fornecedores foi criterioso para garantir qualidade na prestação desse serviço e assim suprir a demanda do município.

“Para o processo de compra a premissa básica é que a empresa apresente todas as documentações que comprovem sua idoneidade, caso contrário pode comprometer o abastecimento dos medicamentos e, consequentemente, causar impacto no atendimento e na manutenção adequada do tratamento aos pacientes”, afirma Maya Sakuragi, coordenadora de Assistência Farmacêutica.

Diferencial

A Prefeitura de Barueri possui uma oferta de medicamentos muito mais ampla em comparação a outros municípios. São mais de 200 itens, ou seja, princípios ativos que atendem à lista padronizada de medicamentos.

A Prefeitura de Barueri disponibiliza em sua lista de medicamentos padronizados cerca de 200 itens que atendem as demandas farmacológicas. Eles podem ser consultados pela população aqui neste portal que o sistema informará a disponibilidade do medicamento em tempo real na rede.

“A lista padronizada está sendo revisada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica para abranger um leque maior de medicamentos a fim de atender ainda mais as necessidades dos munícipes” destacou Rogério Nunes de Sousa, coordenador técnico de Suprimentos da Farmácia.

Remédios de alto custo

Os medicamentos de alto custo pertencem ao Programa do Estado, pois são itens com composição específica para tratamentos de doenças consideradas raras e crônico-degenerativas como osteoporose, lúpus eritematoso sistêmico, endometriose, entre outras.

Em Barueri, a Prefeitura faz a intermediação exigida pelo Estado, desburocratizando o processo de fornecimento destes medicamentos. Para mais informações, procure o Setor de Alto Custo, que fica na Farmácia 24 Horas.