Mais de 40 pessoas já morreram de febre amarela no Estado, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde (MS) atualizou nesta terça-feira, 30, as informações da situação da febre amarela no país. Até o momento, apenas no Estado de São Paulo já são 108 casos confirmados que resultaram em 43 mortes. Em todo o Brasil são 213 casos de febre amarela confirmados com 81 óbitos registrados.

O monitoramento foi feito entre os dias 1° de julho de 2017 e 30 de janeiro de 2018 e São Paulo é hoje o Estado onde mais se morre em decorrência da doença no país. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o Brasil já foram notificados 1.080 casos suspeitos, sendo que 432 foram descartados e 435 permanecem em investigação.

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

Para tentar conter o avanço da doença transmitida pelos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes no ambiente silvestre, o MS iniciou na última quinta-feira, 25, uma Campanha Nacional de Vacinação e está investindo um total de R$ 54 milhões em estados e municípios. Desse montante, já foram repassados R$ 15,8 milhões para São Paulo.

A adoção do fracionamento das vacinas também está sendo adotada. Esta é, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma medida preventiva e recomendada quando há aumento de epizootias e casos de febre amarela silvestre de forma intensa, com risco de expansão da doença em cidades com elevado índice populacional. Para São Paulo já foram enviadas, segundo o órgão, aproximadamente 19,7 milhões de vacinas.