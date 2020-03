Mais de 43 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe em Osasco

Entre os dias 23 e 27 de março, a Prefeitura de Osasco imunizou mais de 43 mil pessoas, entre idosos e profissionais da área da saúde, público-alvo da primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe.

Neste ano, com o objetivo de minimizar a exposição dos idosos devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a administração municipal adotou o sistema drive thru, que funcionou em três pontos da cidade, sendo a Fito zona Norte, Fito zona Sul e no estacionamento da Prefeitura.

“Adotamos o sistema drive thru justamente para evitar aglomerações. A campanha ainda tem 50 dias pela frente e todos os que necessitam serão imunizados”, disse prefeito Rogério Lins, que acompanhou a movimentação nos pontos de vacinação.

Entre segunda e quarta-feira (1), a vacinação contra a gripe é dirigida aos profissionais da saúde, que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. A vacinação para idosos será retomada na quinta-feira.

A vacina contra a influenza não protege contra o coronavírus, mas o Ministério da Saúde decidiu antecipá-la como estratégia para diminuir a quantidade de pessoas com gripe durante a pandemia global.

Próximas etapas

A segunda etapa de vacinação terá início no dia 16 de abril e atenderá professores de escolas públicas e privadas, além de profissionais de segurança e salvamento, que poderão procurar as Unidades Básicas de Saúde do município.

A terceira e última fase da campanha de vacinação será no dia 9 de maio, destinada ao público infantil, que será atendido no Centro de Referência Edmundo Campanhã Burjato, no Cipava. Gestantes e puérperas serão atendidas na Maternidade Amador Aguiar, no Piratininga. Os demais grupos, podem receber a vacina em uma das 29 UBSs.