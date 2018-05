Mais de 450 veículos de Osasco serão leiloados pelo Detran na segunda e terça-feira

Na segunda-feira, 28, e terça-feira, 29, o Detran leiloa 457 veículos removidos por infrações de trânsito em Osasco. Desse total, 25 têm direito a documentação e podem voltar a circular. O restante será destinado a reciclagem e desmanches credenciados.

Publicidade

O leilão será realizado online no site www.chuileiloes.com.br. No dia 29 de maio, a partir das 10 horas, o leilão também será presencial no auditório do leiloeiro, localizado na rua Lord Cockrane, 616, Ipiranga, São Paulo.

Os interessados nos leilões podem fazer inspeção visual dos veículos no pátio no dia 28, das 9h às 12h e das 13h às 16h. O pátio em Osasco fica na avenida Edmundo Amaral, 999, Piratininga.

Pessoas físicas com mais de 18 anos podem adquirir os veículos. O pagamento deve ser feito à vista e após o arremate os débitos são baixados e é necessário que o comprador efetue a transferência do veículo para o seu nome, emitindo um novo documento para o veículo.