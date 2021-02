Mais de 57 mil osasquenses conseguiram emprego formal em 2020

Mais de 1 mil foram inseridas ou recolocadas no mercado de trabalho por meio do Portal do Trabalhador

Mais de 57 mil moradores de Osasco obtiveram registro na carteira de trabalho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Do total, mais de 1 mil foram inseridas ou recolocadas no mercado de trabalho na cidade por meio do Portal do Trabalhador, da Prefeitura.

Além das ofertas de vagas, os técnicos do Portal do Trabalhador de Osasco analisam os perfis mais pedidos pelos empregadores e montam grades de cursos para capacitar os profissionais. Todas as políticas públicas voltadas à captação de vagas e à capacitação de mão de obra são desenvolvidas pela Secretaria e Emprego, Trabalho e Renda (SETRE).

Outro programa destacado pela SETRE é o “Recomeçar”, que já beneficiou mais de 2,5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, que têm oportunidades de prestar serviço e ainda fazer curso de capacitação. Ao final de um período, essas pessoas saem do programa com especialização em alguma área e são encaminhadas pelo próprio Portal do Trabalhador, quando possível, ao mercado formal de trabalho.

Além da intermediação de mão-de-obra, o Portal do Trabalhador de Osasco, que tem três unidades, e atende a população mediante agendamento pela Central 156, também oferece os serviços de orientação para obtenção da CTPS Digital, inclusão e atualização do CadÚnico, pedido de Seguro Desemprego e Bolsa Família.

Osasco Integra

Outro serviço disponível no Portal é o Osasco Integra, que atende pessoas em situação de rua, pessoas egressas do sistema prisional, pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, jovens em acolhimento institucional, jovens em medida socioeducativa, mulheres em situação de violência doméstica, imigrantes e refugiados, população LGBTQI+ e pessoas pertences às comunidades tradicionais, como indígenas, ciganos e quilombolas.

Quem faz parte desse público pode procurar por atendimento no Portal do Trabalhador (unidades Centro, Norte e Sul) presencialmente. Na recepção, basta se identificar e solicitar uma senha para o Atendimento Geral – Projeto Osasco Integra.

Mais informações sobre esse serviço podem ser obtidas diretamente com a equipe técnica do Projeto Osasco Integra antes de comparecer a uma unidade do Portal do Trabalhador. Além disso, o atendimento em orientação profissional pela Psicologia acontece de forma remota e poderá ser agendado pelo número e WhatsApp (11) 94287-3442, das 8h às 13h30. Ou via osascointegra.sdti@osasco.sp.gov.br, basta informar nome e telefone que a equipe fará contato.

Endereços do Portal do Trabalhador de Osasco

Centro: Rua Fiorino Beltramo, 300

Sul: Avenida João de Andrade, 1.778

Norte: Avenida Presidente Costa e Silva, 372

Atendimento mediante agendamento pela Central 156 ou pelo telefone (11) 3651-7080

Serviço Social Centro: WhatsApp/Celular (11) 94287-4291, das 8h às 13h30

Serviço Social Norte: (11) 3653-1137, das 8h às 13h30