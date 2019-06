Mais de 670 famílias assinam contratos da casa própria em Osasco

A Secretaria de Habitação da Prefeitura de Osasco e a Caixa Econômica Federal (CEF) iniciaram, nesta quinta-feira (27), as assinaturas dos contratos da casa própria dos futuros moradores do Conjunto Habitacional Miguel Costa.

Com a assinatura dos contratos, as primeiras 674 famílias, das etapas 1 e 2, poderão mudar já na primeira semana de julho. A mudança depende de alguns ajustes e acordos entre Prefeitura, CPTM e União.

A liberação dos contratos é resultado da decisão da Justiça Federal, que aceitou o pedido de liminar, feito em abril pela Prefeitura de Osasco, Ministério Público e Defensoria Pública da União, e determinou que a Caixa firmasse o contrato de entrega das 960 unidades habitacionais aos futuros proprietários do Conjunto Miguel Costa.

As moradias populares ficam ao lado de área do Exército na região de Quitaúna. O Exército alegava motivos de segurança para impedir o acesso de pessoas e veículos ao empreendimento, que já tem moradias concluídas e prontas para serem entregues desde dezembro.

Após a decisão judicial, o prefeito Rogério Lins acionou a Caixa e a equipe técnica do governo para organizar os trâmites do processo de assinatura de contrato e anunciar a boa notícia aos moradores. “É com imensa alegria que vejo esse sonho ser realizado. Agradeço imensamente os moradores por terem sido pacientes e acreditarem em nosso trabalho. Hoje estamos aqui reunidos vendo essas assinaturas acontecerem”, comentou Lins, emocionado.

“A gente não conseguia dormir e nem comer direito até ver essa situação resolvida. Vou morar com meu filho em nosso apartamento e para nós está sendo um momento de muita bênção. Nossa casa vai ser muito bonita”, disse Alzinete Maria de Souza, 56 anos.

Adelmo Santos Nascimento, antigo morador da área de risco do Rochdale, foi o primeiro nome do dia a ser chamado para assinar o contrato, de acordo com o cronograma feito em ordem alfabética. “É bom demais. Agora tenho uma moradia fixa para o meu filho, graças a Deus”.

MIGUEL COSTA

O acesso ao Conjunto Habitacional Miguel Costa, entrave que impediu a ocupação do empreendimento desde que foi concluído em novembro do ano passado, se dará pelo acesso de nível, passando sobre a linha da CPTM e em frente ao Quartel do Exército, em Quitaúna.

Os moradores também terão duas passarelas: uma na estação de trem de Quitaúna e outra no Km 21. Até que a Prefeitura construa um viaduto sobre a linha férrea e que desemboque na Avenida dos Autonomistas, os moradores do Conjunto Miguel Costa terão bolsões de estacionamento e serviço de traslado 24 horas das estações de trem até o conjunto residencial.