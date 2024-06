Mais de 80 novos servidores são empossados em Osasco

A Secretaria de Administração de Osasco empossou nesta quinta-feira (20) novos 83 servidores públicos municipais. A cerimônia foi realizada na sala Luiz Roberto Claudino, no Paço Municipal.

publicidade

Os servidores irão atuar em diversos cargos distribuídos na gestão municipal, como agente fiscal de posturas, condutor Samu, enfermeiro, fiscal tributário, médico socorrista plantonista, motorista, professor de Educação Básica I, oficial de escola, entre outros.

O secretário de Administração, Cláudio Monteiro, deu as boas-vindas aos novos funcionários e destacou o papel do servidor público. “Quando a gente vem para o serviço público, vem para servir e atender. Servir bem a cidade e servir melhor as pessoas com compromisso e responsabilidade”, disse.

publicidade

Atualmente, Osasco conta com 17.500 servidores. Durante a integração, a equipe de Gestão de Pessoas conduziu uma palestra abordando temas como Administração Pública, estrutura da Prefeitura, além dos deveres e responsabilidades do servidor, conforme a Lei nº 138, de 17 de novembro de 2005.