Mais de 830 mil veículos devem passar pelo sistema Castello/Raposo no Carnaval

A concessionária Viaoeste espera que mais de 830 mil veículos utilizem o Sistema Castello-Raposo durante o feriado de Carnaval.

A empresa já montou a Operação Carnaval, entre saída e chegada à Capital, no período entre a zero hora de sexta-feira (17/02) e 24 horas de quarta-feira (22/02).

A orientação da concessionária é que os motoristas evitem os horários de fluxo mais intenso. Na sexta-feira (17), a previsão é que o movimento de veículos no sentido interior seja maior das 15h às 20h. No sábado (18), o fluxo deve ser intenso das 9h às 13h. Já no domingo (19) e na segunda (20), a Viaoeste prevê tráfego normal. No retorno, na terça (21) e quarta (22) a maior concentração de veículos acontecerá entre 15h e 20h, e das 8h às 10h, respectivamente.

Por meio do aplicativo de mensagens é possível obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias através do número (11) 2664-6120.